О Павле Дурове снимут сериал

Фото: Инстаграм Павла Дурова





Автор книги — российский журналист Николай Кононов. Представители компаний заявили, что это будет сериал. В рамках соглашения Okko выпустит не менее восьми проектов за четыре года, и первым станет экранизация истории, написанной Кононовым. Продюсером картины выступит Александр Роднянский.





«Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей „ВКонтакте“ и Telegram и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала», — рассказал Роднянский.