+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

О Павле Дурове снимут сериал

Мультимедийный сервис Okko и кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн» экранизируют книгу «Код Дурова» об истории создания «ВКонтакте» и Telegram.

Фото: Инстаграм Павла Дурова

Автор книги — российский журналист Николай Кононов. Представители компаний заявили, что это будет сериал. В рамках соглашения Okko выпустит не менее восьми проектов за четыре года, и первым станет экранизация истории, написанной Кононовым. Продюсером картины выступит Александр Роднянский.

«Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей „ВКонтакте“ и Telegram и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала», — рассказал Роднянский.
DEV.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]