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Жители Рима страдают от диких кабанов на улицах

Местные пользователи соцсетей завели хэштег для этого явления и выкладывают видео кабанов на улицах Италии, мемы и шутки.

По улицам Рима ходят стада диких кабанов, которые доставляют массу неудобств местным жителям. Животные бродят по тротуарам и проезжей части, гуляют во дворах домов. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что животные "полностью урбанизированы" и "никоим образом не боятся" пешеходов или интенсивного движения транспорта. При этом люди жалуются, что даже выгуливать собак из-за кабанов становится опасно.

В итальянском Twitter стал распространяться хештег #cinghiali, что значит кабаны. С ним пользователи выкладывают видео кабанов на улицах Италии, мемы и шутки. К примеру, говорят, что Риму помимо велосипедных дорожек, теперь нужны дорожки для диких кабанов.

В последние годы кабаны появляются в итальянской столице все чаще, особенно в северной части города.

Министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли в свою очередь назвал увеличившееся присутствие кабанов "чрезвычайной ситуацией, которая ощущается по всей стране".

"Может показаться, что это чувствуется только в муниципалитете Рима, но, к сожалению, это не так. Это проблема, о которой мне ежедневно докладывают все региональные советники, все торговые ассоциации всех регионов", - заявил политик.


По его словам, новые законы не нужны и "достаточно применить существующие правила", так как региональные власти "способны обеспечить сдерживание популяции кабана".

Тем временем фермеры говорят, что во время локдау а из-за пандемии COVID-19 в прошлом году количество диких кабанов, забредших на фермы и окраины итальянских городов, увеличилось на 15% до рекордного общего количества в 2,3 миллиона голов.

Количество автомобильных аварий, вызванных животными на провинциальных дорогах Италии, также выросло на 81% за последние 10 лет. В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с дикими кабанами, погибло 16 человек, а 215 человек получили ранения. 
Корреспондент
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