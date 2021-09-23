Минского хирурга и политзаключенного Андрея Любецкого будут судить в конце осени
Минского хирурга и политзаключенного Андрея Любецкого начнут судить в конце осени (в конце октября или в середине ноября).
Об этом он написал в письме из жодинской тюрьмы, сообщает euroradio.fm со ссылкой на телеграм-канал @navinyonline.
Любецкого задержали в начале мая 2021-го. Его обвиняют в "оскорблении Лукашенко". Жена с четырьмя детьми тогда уехала за границу.
"Приму спокойно, я этого [приговора] не боюсь, — пишет хирург. — Мне не стыдно смотреть людям в глаза. Это для меня важнее... Все будет хорошо".
Любецкий также пишет, что за решеткой стал больше интересоваться белорусским языком: "Национальное уже не тлеет, огонек все ярче".
Андрей Любецкий — один из лучших челюстно-лицевых хирургов Беларуси. 18 лет он отработал в 4-й детской больнице белорусской столицы. В 2020-м Любецкий волонтерил под Окрестина, провел два дня за решеткой, был оштрафован.
Жена хирурга Наталья Любецкая вынужденно уехала за границу. Ее показали в фильме "Манкурты" на государственном телевидении, обвиняли в связях с "экстремистами". Три дня она была в СИЗО КГБ.
17:30 23/09/2021
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