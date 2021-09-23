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Шпион, выйди вон? На "Гродно Азоте" - качели: одних освободили, но "хапун" продолжается

Некоторых задержанных на "Гродно Азоте" освободили, но "хапун" продолжается. По данным правозащитников, на свободу вышли Артем и Григорий Рубаны, Алексей Сидор, Дмитрий Ильющенко.

фото: ТАСС, Виктор Драчев

 Однако 23 сентября был задержан работник предприятия Андрей Башан.

Задержания происходят, несмотря на непростую ситуацию с кадрами на предприятии.

Правозащитники пишут, что им известны фамилии не менее 13 фамилий людей, которые работают или работали на "Гродно Азоте", БМЗ, на Белорусской железной дороге. Некоторых из них — в СИЗО КГБ в Минске. 

Возможно, о них 23 сентября упомянул Александр Лукашенко, когда заявил, что на предприятиях еще остаются люди, которые сообщают на Запад о попытках обойти санкции, и пригрозил им жесткими казнями. У него с докладом был министр промышленности Петр Пархомчик, который убеждал, что никаких забастовок на предприятиях нет (а их еще не объявляли).
euroradio.fm
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