Центр новых идей» ликвидирован

22 сентября «Центр новых идей» заявил, что принято решение о его ликвидации. Как говорится в сообщении на сайте организации, известно об этом стало еще в августе.





На сайте Мингорисполкома значилось, что «Центр новых политических, экономических и социальных исследований» подлежит ликвидации, пишет thinktanks.by





«Мы даже не делали запрос, за что, -- признаются руководители ЦНИ. – Потому что и так понятно. Мы одни из множества независимых организаций, которые хотят, чтобы Беларусь стала правовым государством, а это уже нарушение».





Официальная ликвидация не изменила планов организации. В течение ближайшего года она планирует публиковать исследования, чего раньше не делала. Продолжат работать лидерские программы: Школа молодых реформаторов, «Urban Fellowship», «Vitali Silitski Fellowship». Скоро ЦНИ объявит о продолжении онлайн-конференции Reshape-2021.



