+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Центр новых идей» ликвидирован

ЦНИ официально объявил о своей формальной ликвидации. Такое решение Мингорисполком принял еще в августе.

22 сентября «Центр новых идей» заявил, что принято решение о его ликвидации. Как говорится в сообщении на сайте организации, известно об этом стало еще в августе.

На сайте Мингорисполкома значилось, что «Центр новых политических, экономических и социальных исследований» подлежит ликвидации, пишет thinktanks.by

«Мы даже не делали запрос, за что, -- признаются руководители ЦНИ. – Потому что и так понятно. Мы одни из множества независимых организаций, которые хотят, чтобы Беларусь стала правовым государством, а это уже нарушение».

Официальная ликвидация не изменила планов организации. В течение ближайшего года она планирует публиковать исследования, чего раньше не делала. Продолжат работать лидерские программы: Школа молодых реформаторов, «Urban Fellowship», «Vitali Silitski Fellowship». Скоро ЦНИ объявит о продолжении онлайн-конференции Reshape-2021.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]