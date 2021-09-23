Центр новых идей» ликвидирован
ЦНИ официально объявил о своей формальной ликвидации. Такое решение Мингорисполком принял еще в августе.
22 сентября «Центр новых идей» заявил, что принято решение о его ликвидации. Как говорится в сообщении на сайте организации, известно об этом стало еще в августе.
На сайте Мингорисполкома значилось, что «Центр новых политических, экономических и социальных исследований» подлежит ликвидации, пишет thinktanks.by
«Мы даже не делали запрос, за что, -- признаются руководители ЦНИ. – Потому что и так понятно. Мы одни из множества независимых организаций, которые хотят, чтобы Беларусь стала правовым государством, а это уже нарушение».
Официальная ликвидация не изменила планов организации. В течение ближайшего года она планирует публиковать исследования, чего раньше не делала. Продолжат работать лидерские программы: Школа молодых реформаторов, «Urban Fellowship», «Vitali Silitski Fellowship». Скоро ЦНИ объявит о продолжении онлайн-конференции Reshape-2021.
15:56 23/09/2021
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