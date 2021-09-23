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Изъяли 2 килограмма альфа-PVP: "накрыли" канал поставки психотропов из России в Беларусь.

Задержаны 5 участников схемы

Минский и витебский наркоконтроль при поддержке ОМОНа с поличным задержал троих 21-летних жителей Витебской области, которые поставляли в Беларусь крупные партии психотропов. Такую информацию опубликовал телеграм-канал пресс-секретаря МВД.
 
«Пресечен канал поставки наркотиков из России: изъято 2 кг альфа-PVP», – уточняется в сообщении. 
 

Молодые люди -  задержанные жители Витебской в Минской областей успели разложить по тайникам 4 свертка (каждый по 500 граммов) с запрещенным веществом. Также один из парней хранил в куртке небольшое количество альфа-PVP. С его слов, для личного употребления. 
 
«Уже через несколько дней на месте, где хранилась одна из оптовых партий наркотика, были задержаны еще 2 дилера из Минской области в возрасте 22 и 27 лет. Они должны были забрать «товар» для последующей реализации потребителям», – отметили в ведомстве.
 
Фото: скиншот видео МВД
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