Минский и витебский наркоконтроль при поддержке ОМОНа с поличным задержал троих 21-летних жителей Витебской области, которые поставляли в Беларусь крупные партии психотропов. Такую информацию опубликовал телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

«Пресечен канал поставки наркотиков из России: изъято 2 кг альфа-PVP», – уточняется в сообщении.





Молодые люди - задержанные жители Витебской в Минской областей успели разложить по тайникам 4 свертка (каждый по 500 граммов) с запрещенным веществом. Также один из парней хранил в куртке небольшое количество альфа-PVP. С его слов, для личного употребления.

«Уже через несколько дней на месте, где хранилась одна из оптовых партий наркотика, были задержаны еще 2 дилера из Минской области в возрасте 22 и 27 лет. Они должны были забрать «товар» для последующей реализации потребителям», – отметили в ведомстве.

Фото: скиншот видео МВД



