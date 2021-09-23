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Что известно о помещенных в СИЗО КГБ сотрудниках предприятий

На нескольких государственных предприятиях — новая волна задержаний. Правозащитники сообщают, что пятерых поместили в СИЗО КГБ — «американку».

Что известно о помещенных в СИЗО КГБ сотрудниках предприятий
Анна Аблаб.
 «Наша Нива» узнала подробности.
Одна из задержанных — Анна Аблаб. Она работает на железной дороге около 15 лет, графист в Центре управления перевозками. Женщину задержали 20 сентября.

«Дома был обыск. Изъяли жесткий диск с компьютера. Приходили по статье 356 (измена государству)», — рассказывает коллега.

Анна — мать троих детей, старшему 18. женщина была в отпуске и на работу должна была выйти в следующий понедельник.
В каком статусе Анна, неизвестно. Сейчас она содержится в СИЗО КГБ.

Там же находится еще один сотрудник железной дороги Сергей Дзюба. Точнее, бывший сотрудник: его уволили полгода назад за забастовку. Сергей работал в Минске поездным диспетчером.

«В понедельник около пяти вечера пришли с обыском, а потом забрали типа на профилактическую беседу. Что-то по железнодорожным делам. На следующий день сказали, что его перевели в следственный изолятор», — делятся близкие.
По информации «НН», к Сергею приходили по той же 356 статье. Ранее он не задерживался.

В «американку» помещен также Александр Гашников с БМЗ. Он слесарь-ремонтник, на заводе работал более 10 лет. 

Фото из социальных сетей, Сергей Дзюба

Александр — член независимого профсоюза. В июле отсидел 15 суток за комментарий в интернете. После этого узнал, что скоро останется без работы: с октября ему не продлевают контракт.

Коллеги пока не раскрывают подробности задержания. Говорят, что 17 сентября Александр пошел в гараж и не вернулся домой. Несколько дней о его местонахождении не было известно.

Александр Гашников

Задержания сотрудников ряда предприятий продолжаются уже несколько дней. На «Гродно Азоте» были задержаны семь человек. По информации «Весны» двое из них — Сергей Шелест и Андрей Погерило — в СИЗО КГБ.

Работники железной дороги Денис Берген и Татьяна Андрушкевич после обысков арестованы на 15 суток за неповиновение (статья 24.3 КоАП).
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