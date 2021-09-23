Одна из задержанных — Анна Аблаб. Она работает на железной дороге около 15 лет, графист в Центре управления перевозками. Женщину задержали 20 сентября.





«Дома был обыск. Изъяли жесткий диск с компьютера. Приходили по статье 356 (измена государству)», — рассказывает коллега.





Анна — мать троих детей, старшему 18. женщина была в отпуске и на работу должна была выйти в следующий понедельник.

В каком статусе Анна, неизвестно. Сейчас она содержится в СИЗО КГБ.





Там же находится еще один сотрудник железной дороги Сергей Дзюба. Точнее, бывший сотрудник: его уволили полгода назад за забастовку. Сергей работал в Минске поездным диспетчером.





«В понедельник около пяти вечера пришли с обыском, а потом забрали типа на профилактическую беседу. Что-то по железнодорожным делам. На следующий день сказали, что его перевели в следственный изолятор», — делятся близкие.

По информации «НН», к Сергею приходили по той же 356 статье. Ранее он не задерживался.





В «американку» помещен также Александр Гашников с БМЗ. Он слесарь-ремонтник, на заводе работал более 10 лет.





Фото из социальных сетей, Сергей Дзюба





Александр — член независимого профсоюза. В июле отсидел 15 суток за комментарий в интернете. После этого узнал, что скоро останется без работы: с октября ему не продлевают контракт.





Коллеги пока не раскрывают подробности задержания. Говорят, что 17 сентября Александр пошел в гараж и не вернулся домой. Несколько дней о его местонахождении не было известно.





Александр Гашников





Задержания сотрудников ряда предприятий продолжаются уже несколько дней. На «Гродно Азоте» были задержаны семь человек. По информации «Весны» двое из них — Сергей Шелест и Андрей Погерило — в СИЗО КГБ.





Работники железной дороги Денис Берген и Татьяна Андрушкевич после обысков арестованы на 15 суток за неповиновение (статья 24.3 КоАП).



