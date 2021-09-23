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На этом - всё. Ещё одно белорусское издание "ушло" из медийного пространства

После 28 лет работы прекращает деятельность солигорское издание "Лидер-Пресс"

Солигорское негосударственное издание "Лидер-Пресс" с 1 октября вынуждено "окончательно уйти из медийного пространства". После 28 лет работы. В прошлом году оно освещало президентские выборы и массовые протесты. В марте 2021-го издание прекратило печать бумажной версии газеты, но обновлялись сайт и соцсети.

"Так складывается, что любой материал, который правдиво освещает события в регионе или стране, может быть объявлен экстремистским со всеми вытекающими последствиями, — пишет редакция. — В такой ситуации мы не можем рисковать нашими сотрудниками и вынуждены прекратить деятельность редакции".

Однако сотрудники редакции надеются, что в будущем "Лидер-Пресс" удастся восстановить, пишет euroradio.fm
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