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Да ладно! Коммунальщики: если крыша течет, нужно подставить ведро

О ситуации, которая красноречиво знакомит с подходами некоторых ЖЭУ, на одной из новостных страниц в Instagram рассказал гомельчанин.

О ситуации, которая красноречиво знакомит с подходами некоторых ЖЭУ, на одной из новостных страниц в Instagram рассказал гомельчанин.

В доме по улице Рогачевской, 16, протекает крыша. Но вместо того, чтобы ее ремонтировать, коммунальщики подставляют на чердаке ведра для сбора воды, пишет progomel.by


Интересно, а как часто они туда планируют ходить, чтобы сливать воду? Погода сейчас дождливая, и, судя по всему, крыша скоро поплывет. Вторая проблема – мусорная свалка, также образованная на крыше. Чьих “заботливых” рук это дело? И кто ее разгребать будет? 
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