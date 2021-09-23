О ситуации, которая красноречиво знакомит с подходами некоторых ЖЭУ, на одной из новостных страниц в Instagram рассказал гомельчанин.





В доме по улице Рогачевской, 16, протекает крыша. Но вместо того, чтобы ее ремонтировать, коммунальщики подставляют на чердаке ведра для сбора воды, пишет progomel.by









Интересно, а как часто они туда планируют ходить, чтобы сливать воду? Погода сейчас дождливая, и, судя по всему, крыша скоро поплывет. Вторая проблема – мусорная свалка, также образованная на крыше. Чьих “заботливых” рук это дело? И кто ее разгребать будет?







