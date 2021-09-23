Да ладно! Коммунальщики: если крыша течет, нужно подставить ведро
О ситуации, которая красноречиво знакомит с подходами некоторых ЖЭУ, на одной из новостных страниц в Instagram рассказал гомельчанин.
О ситуации, которая красноречиво знакомит с подходами некоторых ЖЭУ, на одной из новостных страниц в Instagram рассказал гомельчанин.
В доме по улице Рогачевской, 16, протекает крыша. Но вместо того, чтобы ее ремонтировать, коммунальщики подставляют на чердаке ведра для сбора воды, пишет progomel.by
Интересно, а как часто они туда планируют ходить, чтобы сливать воду? Погода сейчас дождливая, и, судя по всему, крыша скоро поплывет. Вторая проблема – мусорная свалка, также образованная на крыше. Чьих “заботливых” рук это дело? И кто ее разгребать будет?
13:46 23/09/2021
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