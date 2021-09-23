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В «Белавиа» прокомментировали изменения в питании пассажиров экономкласса

Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности компании «Белавиа» Владимир Баркун рассказал об изменениях в питании пассажиров экономкласса и объяснил, почему бортовой рацион стал, как отмечают граждане, скромнее.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как подчеркивается в источнике, пассажиры заметили изменения в питании во время перелетов на лайнерах «Белавиа»: оно стало скромнее.

По словам В. Баркуна, изменения связаны с требованиями безопасности, связанными с коронавирусом. Сейчас на рейсах белорусского перевозчика в эконом-классе еда предоставляется в индивидуальных упаковках: сэндвичи, напитки.

— Это делается для того, чтобы минимизировать контакт между проводниками и пассажирами, — подчеркнул В. Баркун.

Он добавил, что тех, кто летает бизнес-классом, данные ограничения не коснулись — их питание осталось полноценным. Представитель авиакомпании отметил, что в ближайшее время пассажирам экономкласса вернут привычный рацион.

— Ситуация улучшается, становится более контролируемой в плане того, что все пассажиры на борту имеют отрицательный ПЦР-тест, все больше людей вакцинируется. Компания видит возможность возвратиться к традиционному полноценному бортовому питанию. В ближайшее время мы планируем это сделать, — отметил В. Баркун.
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