Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Как подчеркивается в источнике, пассажиры заметили изменения в питании во время перелетов на лайнерах «Белавиа»: оно стало скромнее.





По словам В. Баркуна, изменения связаны с требованиями безопасности, связанными с коронавирусом. Сейчас на рейсах белорусского перевозчика в эконом-классе еда предоставляется в индивидуальных упаковках: сэндвичи, напитки.





— Это делается для того, чтобы минимизировать контакт между проводниками и пассажирами, — подчеркнул В. Баркун.





Он добавил, что тех, кто летает бизнес-классом, данные ограничения не коснулись — их питание осталось полноценным. Представитель авиакомпании отметил, что в ближайшее время пассажирам экономкласса вернут привычный рацион.





— Ситуация улучшается, становится более контролируемой в плане того, что все пассажиры на борту имеют отрицательный ПЦР-тест, все больше людей вакцинируется. Компания видит возможность возвратиться к традиционному полноценному бортовому питанию. В ближайшее время мы планируем это сделать, — отметил В. Баркун.



