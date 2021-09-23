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Университет в Австрии передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»

Одобривший вакцинацию «Спутником V» университет в Австрии изменил решение

Австрийский университет в городе Грац изменил недавнее решение и передумал допускать к занятиям студентов, привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

В учебном заведении отказались признавать сертификаты вакцинации российским препаратом наравне с одобренными в Евросоюзе. Теперь студенты, вакцинированные «Спутником V», должны будут предоставить справку о наличии антител.

В администрации вуза утверждают, что по ошибке включили препарат в перечень разрешенных для допуска к занятиям вакцин. В крупнейшем университете страны заверили, что изменили свою позицию добровольно и без давления.

В среду, 22 сентября, университет Грац признал вакцинацию «Спутником V» наравне с другими одобренными в Европейском союзе вакцинами. Источник в университете отметил, что австрийские вузы могут самостоятельно определять правила по допуску студентов к занятиям.
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