Австрийский университет в городе Грац изменил недавнее решение и передумал допускать к занятиям студентов, привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.





В учебном заведении отказались признавать сертификаты вакцинации российским препаратом наравне с одобренными в Евросоюзе. Теперь студенты, вакцинированные «Спутником V», должны будут предоставить справку о наличии антител.





В администрации вуза утверждают, что по ошибке включили препарат в перечень разрешенных для допуска к занятиям вакцин. В крупнейшем университете страны заверили, что изменили свою позицию добровольно и без давления.





В среду, 22 сентября, университет Грац признал вакцинацию «Спутником V» наравне с другими одобренными в Европейском союзе вакцинами. Источник в университете отметил, что австрийские вузы могут самостоятельно определять правила по допуску студентов к занятиям.



