+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Выжившие в лесу: в Столинском районе спасатели всю ночь искали пятерых заблудившихся в лесу грибников

В МЧС 22 сентября около 17.50 позвонил мужчина и рассказал, что его отец с приятелем потерялись в районе деревни Туры.

Пенсионеры ушли за грибами в обед. Ища выход из леса, они встретили трех пожилых товарищей по несчастью. Найти обратную дорогу им не удалось.


В поисковой операции участвовали работники МЧС и РОВД. Было задействовано сигнальное говорильное устройство, спасатели прочесывали лес пешком. Из-за отсутствия мобильной связи потерявшиеся не могли выйти на связь. Она появилась около 23.00. Пенсионеры рассказали, что слышат сирену, но не понимают, куда им нужно идти. Поиски продолжались всю ночь. Около 6.20 грибников нашли по следам от велосипедов. Помогло и то, что пожилые люди разожгли костер, чтобы согреться.
В медицинской помощи пенсионеры не нуждались, пишет БелТА.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]