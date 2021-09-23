Пенсионеры ушли за грибами в обед. Ища выход из леса, они встретили трех пожилых товарищей по несчастью. Найти обратную дорогу им не удалось.









В поисковой операции участвовали работники МЧС и РОВД. Было задействовано сигнальное говорильное устройство, спасатели прочесывали лес пешком. Из-за отсутствия мобильной связи потерявшиеся не могли выйти на связь. Она появилась около 23.00. Пенсионеры рассказали, что слышат сирену, но не понимают, куда им нужно идти. Поиски продолжались всю ночь. Около 6.20 грибников нашли по следам от велосипедов. Помогло и то, что пожилые люди разожгли костер, чтобы согреться.

В медицинской помощи пенсионеры не нуждались, пишет БелТА.



