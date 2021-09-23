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Мартинович: « Ну что вам сказать про Цюрих? Нигде в другом городе я не видел каратных бриллиантов на пальцах пенсионерок в трамвае»

Белорусский писатель рассказал о Швейцарии.

– Ну что вам сказать про Цюрих? – пишет Виктор Мартинович. – Нигде в другом городе я не видел каратных бриллиантов на пальцах пенсионерок в трамвае. Нигде я не ел такого вкусного хлеба. Нигде в гиперах я не лицезрел аналог нашего кумпяка, 3 рубля за 200 гр., требующим отдать за себя 9.90 евро. Нигде не видел велосипедов по цене кроссовера и кроссоверов по цене космического корабля. Нигде не чувствовал себя таким бедным. И таким богатым одновременно, ведь этот крохотный город, сконцентрировавший в себе все деньги мира, приглашающий Чечилию Бартолли (кто читал «Сфагнум» – улыбнется) петь в своей опере, так вот, эта столица арабских принцев и подпольных кубинских миллионеров, вдруг хочет послушать что-то написанное беларусом, не чудо ли?


«Не чудо», – отвечает мне Шагал витражами Фраумюнстер. Какой-то этап в жизни, когда концы сходятся с концами, и на afterparty узнаешь, что швейцарский актер, гениально читавший фрагменты из твоего романа (я узнавал текст, хотя не знаю немецкого), учился вместе с венским режиссером, работавшим с твоим текстом для Эрмитажа, и мир кажется маленьким, таким маленьким, как Цюрих.

И таким же добрым по отношению к тебе.
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