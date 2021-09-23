В Бресте оперативники областного управления ГУБОПиК задержали пятерых местных жителей в возрасте от 19 до 46 лет, торговавших синтетическим наркотиком мефедроном. Наркосбытчиков выявили, когда устанавливали участников прошлогодних массовых беспорядков. Об этом сообщает Брестская газета со ссылкой на телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.





Сообщается, что в августе первым задержали младшего из дилеров: ему удалось несколько раз ударить милиционеров, причинив им телесные повреждения. Тогда дома у молодого человека обнаружили балаклаву и протестную символику, а следователи возбудили в отношении него уголовное дело за насилие над сотрудником ОВД.

В среду 15 сентября при силовой поддержке ОМОН были задержаны с поличным и остальные дилеры, в том числе женщина. В квартире они фасовали наркотик (изъято около 250 г). Там же хранились весы, упаковочный материал и записи о закладках.





Возбуждены уголовные дела за участие в массовых беспорядках и незаконный оборот наркотиков в составе организованной преступной группы. Некоторые из задержанных неоднократно привлекались к административной ответственности, судимы за кражу и хулиганство.



