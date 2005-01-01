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Смотрите список: ваша машина - на службе государства. Какие авто и зачем нужно регистрировать в военкомате

Покупая автомобиль, мы рассчитываем, что он будет служить нам верой и правдой.

Смотрите список: ваша машина - на службе государства. Какие авто и зачем нужно регистрировать в военкомате
Но служить, о чем многие и не догадываются, он может не только автовладельцу.

После ГАИ – в военкомат

Те, кто сталкивался с постановкой на учет или снятием с учета автомобилей, оформленных на юридических лиц, знают, что без отметки военкомата ГАИ регистрационные действия с автомобилем совершать не будет, рассказывает Автобизнес. Сюда же относятся автомобили индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые приобретают авто в лизинг.

На просторах интернета много разной информации по этому поводу. Кто-то считает, что в военкоматах регистрируются только полноприводные автомобили юрлиц, кто-то – что только машины массой более 3,5 тонны или грузовики... Попробуем разобраться в этом вопросе.

Постановлением Минобороны №3 от 28.01.2003 была утверждена Инструкция о порядке взаимодействия военных комиссариатов с органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств, предоставляемых государственными органами, иными организациями независимо от форм собственности и гражданами Республики Беларусь Вооруженным силам Республики Беларусь, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь (далее – инструкция). В соответствии с этим документом регистрируются и предоставляются войскам все транспортные средства государственных органов и организаций всех форм собственности.

Что отдать на службу?

С физическими лицами ситуация несколько иная. Они не обязаны регистрировать автомобили в военкомате. Но в п.3 инструкции говорится, что граждане Республики Беларусь должны предоставить свои машины в случае военного положения в соответствии с перечнем транспортных средств, подлежащих предоставлению войскам и формированиям.

В этом списке:


легковые автомобили марок ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ, а также все автомобили независимо от марки с колесной формулой 4x4;
грузовые автомобили: бортовые автомобили всех марок и модификаций, включая иностранные; седельные тягачи всех марок и модификаций, включая иностранные; самосвалы всех марок и модификаций, включая иностранные; со специальными кузовами;
специальные автомобили: санитарные; поливочно-моечные; автокинопередвижки; топливозаправщики; водомаслозаправщики; автомобили-мастерские; автокраны; прочие специальные авто;
автобусы всех марок и модификаций, включая иностранные;
прицепы автомобильные всех марок и модификаций, включая иностранные;
мотоциклы дорожные с коляской с объемом двигателя более 500 куб.см всех марок и модификаций, включая иностранные.

Как видим, распространенные на наших дорогах, например, Lada Vesta или Hyndai Accent у обычного автовладельца забрать не должны, только полноприводные и перечисленные в этом списке. При этом закон о военном положении гласит, что в случае мобилизации или военного времени, которые могут быть введены в случае объявления войны, концентрации вооруженных сил другого государства вдоль границ Беларуси, возникновения очагов вооруженных конфликтов, проведения мобилизации в другом государстве (для нападения) и иной деятельности (ст. 4 закона о военном положении), граждане и организации по необходимости обязаны предоставить свое имущество для нужд обороны. А любой автомобиль – это тоже имущество.  

А заплатят?

В период военного положения у граждан и организаций могут изъять имущество (ст.15 "Меры по обеспечению военного положения"). Но вместе с тем и физические, и юридические лица имеют право на получение компенсации от государства стоимости имущества, находящегося в их собственности и предоставленного для нужд обороны (ст.11-12).

Автомобиль есть? А если найдем?

В соответствии с инструкцией (постановление Минобороны №3 от 28.01.2003) военные комиссариаты организуют взаимодействие с ГАИ через мобилизационные отделы. Поэтому военкомы наверняка в курсе всего состава автопарка страны, включая частные авто. Как минимум из перечня, озвученного выше. 

При этом они могут осуществлять контроль за техническим состоянием автомобилей, которые в перспективе могут отправиться в войска на службу. Для этого военные комиссариаты не реже одного раза в год проверяют в госорганах и организациях как самостоятельно, так и с привлечением ГАИ готовность транспортных средств к предоставлению в войска и формирования.

Проверка технического состояния транспортных средств, предоставляемых войскам и формированиям, производится на диагностических станциях и пунктах технического контроля органов государственного надзора и контроля за техническим состоянием транспортных средств с участием представителей военных комиссариатов, войск и формирований. 

А прецеденты были?

Конечно, и в Великую Отечественную войну (1941-1945 гг.), и во время других военных конфликтов автомобильный транспорт организаций и граждан "призывался" на службу. Причем практически весь.

Самым красноречивым, на наш взгляд, случаем является пример с Taxi de la Marne, в переводе "Марнское такси". В 1914 году во Франции, в Париже, все автомобили-такси обязали перевозить боевые части к фронтовой линии. Во многом благодаря этим мерам столицу Франции тогда удалось спасти.


К счастью, таких примеров в современности мы не нашли. И поэтому привлечение автотранспорта граждан к возможным военным конфликтам порождает много вопросов, касающихся целесообразности таких мер. Тем не менее наследие Советского Союза в виде учета автотранспорта в военкоматах, оказывается, живо и ныне.
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