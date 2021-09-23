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Казахстан откажется от российского телефонного кода

На новый национальный телефонный код Казахстан перейдет с января 2023 года Казахстан зарезервировал в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) собственный национальный международный телефонный код +997.

Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) республики Багдат Мусин, пишет 21 сентября пресс-служба МЦРИАП. Цитирует gordonua.com

"Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Символично, что к 30-летию независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан", – рассказал Мусин.

Отмечается, что с операторами проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи Казахстана.

"Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг", – подчеркнул Мусин.

Согласно регламентациям МСЭ, вопрос выхода Казахстана из 7-зоны нумерации будет проработан с администрацией связи РФ. После этого Казахстану будет присвоен код +997.

Ожидается, что на новый национальный телефонный код Казахстан перейдет с января 2023 года. Сначала, в течение двух лет, новый и старый коды будут действовать параллельно, полный переход запланирован с 2025 года.
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