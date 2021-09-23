Мужчина убил подругу и спрятал тело в колодце. Фото: Следственный комитет.





Трагически закончился роман жительницы Копыльского района с уроженцем Латвии, который жил в Беларуси, будучи лицом без гражданства. Весной 2021 года в милицию обратился дядя женщины. Он не общался с племянницей около восьми лет, а когда захотел возобновить контакты, оказалось, что женщина исчезла.





Правоохранительные органы выяснили, что женщина перестала выходить на работу еще в 2015 году. В то же время пропал и мужчина, с которым она в то время жила вместе. Его нашли на свалке в Минском районе. У него не было документов. Мужчину задержали за то, что его вид на жительство в Беларуси оказался просроченным. В ИВС он написал явку с повинной и рассказал, что в 2015 году поругался с сожительницей. В разгаре ссоры мужчина схватил женщину за шею, и она перестала подавать признаки жизни. Тот понял, что сломал подруге шею и, испугавшись, утопил тело в заброшенном колодце. О том, что произошло, мужчина рассказал знакомому, а потом уехал из Копыльского района.





В колодце в деревне Загоровщина действительно нашли останки женщины. 43-летнего мужчину обвиняют в убийстве. Следователи собираются дать правовую оценку и действиям человека, который знал об убийстве, но не сообщил в правоохранительные органы, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.



