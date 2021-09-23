Вот такой Боливуд: индийский препарат «Ивермектин» эффективен в борьбе над коронавирусом
Победили. Индия официально подтвердила эффективность своего лекарства против коронавируса
Индийский штат Уттар-Прадеш, где проходил испытание препарат «Ивермектин», объявил о победе над коронавирусом.
Согласно сообщению индийских СМИ, 33 района штата теперь полностью свободны от COVID-19 благодаря употреблению препарата «Ивермектин». Эффективность препарата составила 98,7%, пишет Ежедневник.
Напомним, что лекарство было создано еще до пандемии COVID-19. Оно обладает сильнейшим противовирусным и противопаразитарным эффектом, не давая при этом никаких побочных эффектов. Всего лекарство подтвердило свою эффективность против 21 вируса, в том числе против SARS-CoV-2. За разработку лекарства ученые получили Нобелевскую премию.
В Индии «Ивермектин» проходил испытания против коронавируса в 33 районах штата Уттар-Прадеш. Сначала его давали врачам, потом рекомендовали принимать всем остальным жителям.
В ходе десятков экспериментов и исследований было доказано, что лекарство является эффективным средством против COVID-19 в 98,7% случаев. При этом, что особенно важно, оно также полностью безопасно и почти не имеет побочных эффектов.
В результате использования препарата «Ивермектин» в 200-миллионом штате остались больными всего 194 человека, а последний самый высокий уровень заражения коронавирусом составил всего 11 человек в сутки.
10:24 23/09/2021
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