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Польша отказалась выдать Беларуси гражданина, которого хотят судить за коррупцию

Министерство юстиции Польши отказало Беларуси в выдаче мужчины, которого здесь хотят привлечь к уголовной ответственности "за имущественные и коррупционные преступления". Об этом рассказали в белорусской генеральной прокуратуре.

О фигуранте известно немного. Ему около 34 лет. СК предъявляет ему "11 эпизодов подстрекательства к даче взяток; 11 эпизодов мошенничества, в том числе в крупном размере; 2 эпизодов подделки иного официального документа; 9 эпизодов пособничества в служебном подлоге". Время совершения всех этих "эпизодов" — с 2014 по 2018 год.

В качестве примера прокуратура рассказывает о событиях 2017 года. По версия следствия, фигурант склонил знакомого к "коррупционному преступлению" — уговорил дать взятку 4 тысяч рублей, чтобы получить место на кладбище и похоронить умершего отца. Затем обвиняемый взял деньги, но никому не отдал, а, по версии следствия, "завладел и распорядился по своему усмотрению".

Окружной суд в польском городе Быдгоще постановил не выдавать гражданина в Минск,  "поскольку в Республике Беларусь могут быть нарушены его права и свободы". Минюст Польши согласился с этим решением.

В белорусской прокуратуре считают, что "выводы компетентных органов Республики Польша носят исключительно гипотетический характер", а польская сторона игнорирует международные обязательства, пишет Еврорадио.
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