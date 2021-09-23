



Например, из Вильнюса в Милан можно полететь за 13 евро, из Варшавы в Тель-Авив за 23 евро или из Львова в Турин от 14 евро в одну сторону. Скидки распространяются на полеты, запланированные до 31 октября. В акционные билеты включена только ручная кладь.





Правда, проблема добраться до Вильнюса. Белорусов ведь по-прежнему власти не выпускают из страны. Да и с прививками, которые предложил отечественный Минздрав, мало куда пустят.