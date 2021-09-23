Лоукостер Wizz Air проводит распродажу билетов
Билеты авиакомпании Wizz Air, известной своими невысокими ценами, будут продаваться со скидкой до 30% 22 и 23 сентября, сообщается на сайте компании.
Например, из Вильнюса в Милан можно полететь за 13 евро, из Варшавы в Тель-Авив за 23 евро или из Львова в Турин от 14 евро в одну сторону. Скидки распространяются на полеты, запланированные до 31 октября. В акционные билеты включена только ручная кладь.
Правда, проблема добраться до Вильнюса. Белорусов ведь по-прежнему власти не выпускают из страны. Да и с прививками, которые предложил отечественный Минздрав, мало куда пустят.
"Белорусский партизан2
10:13 23/09/2021
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