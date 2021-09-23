Стала известна судьба экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26
ТАСС: предварительно, экипаж пропавшего с радаров в Хабаровском крае самолета Ан-26 погиб
По предварительным данным, экипаж из шести человек, который находился на борту разбившегося накануне, 22 сентября, самолета-лаборатории Ан-26, погиб. Об этом стало известно ТАСС.
«По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет», — сообщил о судьбе экипажа источник в экстренных службах.
09:46 23/09/2021
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