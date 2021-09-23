По предварительным данным, экипаж из шести человек, который находился на борту разбившегося накануне, 22 сентября, самолета-лаборатории Ан-26, погиб. Об этом стало известно ТАСС.





«По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет», — сообщил о судьбе экипажа источник в экстренных службах.



