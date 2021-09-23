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Белорусских военных направят в Ливан. И вот с какой целью

Уже в этом месяце военнослужащие из Беларуси направятся в Ливан. Группа представителей Вооружённых Сил нашей республики планирует заменить медиков в составе военного госпиталя миссии в ближневосточной стране.

О намерении отправки военнослужащих в Ливан в ближайшее время сообщается на официальном сайте Министерства обороны Республики Беларусь.

Отмечается, что офицеры уже прошли инструктаж перед поездкой. Это произошло в среду, 22 сентября.

Мероприятие провёл генерал-майор Олег Воинов, являющийся помощником главы Минобороны по международным вопросам.

Стоит отметить, что белорусские военнослужащие участвуют в поддержке мира и безопасности в Ливанской Республике уже 11 лет.

Наши офицеры входят в состав Временных сил Организации Объединённых Наций в ближневосточной стране.

На данный момент насчитывается более полусотни представителей белорусских ВС, имеющих опыт миротворческой деятельности, благодаря которому престиж нашей страны на международной арене повышается, пишет belnovosti.by
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