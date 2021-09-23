О намерении отправки военнослужащих в Ливан в ближайшее время сообщается на официальном сайте Министерства обороны Республики Беларусь.





Отмечается, что офицеры уже прошли инструктаж перед поездкой. Это произошло в среду, 22 сентября.





Мероприятие провёл генерал-майор Олег Воинов, являющийся помощником главы Минобороны по международным вопросам.





Стоит отметить, что белорусские военнослужащие участвуют в поддержке мира и безопасности в Ливанской Республике уже 11 лет.





Наши офицеры входят в состав Временных сил Организации Объединённых Наций в ближневосточной стране.





На данный момент насчитывается более полусотни представителей белорусских ВС, имеющих опыт миротворческой деятельности, благодаря которому престиж нашей страны на международной арене повышается, пишет belnovosti.by



