Белорусских военных направят в Ливан. И вот с какой целью
Уже в этом месяце военнослужащие из Беларуси направятся в Ливан. Группа представителей Вооружённых Сил нашей республики планирует заменить медиков в составе военного госпиталя миссии в ближневосточной стране.
О намерении отправки военнослужащих в Ливан в ближайшее время сообщается на официальном сайте Министерства обороны Республики Беларусь.
Отмечается, что офицеры уже прошли инструктаж перед поездкой. Это произошло в среду, 22 сентября.
Мероприятие провёл генерал-майор Олег Воинов, являющийся помощником главы Минобороны по международным вопросам.
Стоит отметить, что белорусские военнослужащие участвуют в поддержке мира и безопасности в Ливанской Республике уже 11 лет.
Наши офицеры входят в состав Временных сил Организации Объединённых Наций в ближневосточной стране.
На данный момент насчитывается более полусотни представителей белорусских ВС, имеющих опыт миротворческой деятельности, благодаря которому престиж нашей страны на международной арене повышается, пишет belnovosti.by
09:23 23/09/2021
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