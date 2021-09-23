И далеко не всегда она приносит пользу, часто скорее наоборот - вредит. Interfax.by собрал топ самых популярных в сети "бабушкиных" методов борьбы с COVID-19, к которым, по мнению врачей, следует относиться с максимальной осторожностью.

Куркума

Прекрасная специя, обладающая многими полезными свойствами. Однако помочь при COVID-19, вопреки утверждению некоторых "экспертов", она не в состоянии.





Да, согласно некоторым исследованиям, содержащийся в куркуме куркумин может защитить легкие от фиброза, вызванного, например, химиотерапией. Также этому компоненту приписывают способность защитить от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и даже рака легких.





Однако пользу для здоровья можно получить, только если употреблять эту специю в малых количествах и на регулярной основе. А большая доза куркумина вообще опасна.





Если уж так хочется, добавляйте щепотку куркумы в блюда. Вреда это не принесет, но и с коронавирусом справиться не поможет. Кстати, в период восстановления после болезни рекомендуется пить чай с половиной чайной ложки этой специи.





Баня

Некоторые, начитавших исследований, в которых говорится о губительном влиянии очень высоких температур на клетки коронавируса, стали заявлять о целебных свойствах бани.





Конечно, баня хороша, но не для всех. Во-первых, это достаточно опасное место для тех, кто ранее вообще его не посещал. Все может закончиться сильным температурным стрессом и, как следствие, серьезными проблемами с сердцем и другими важными органами.





Во-вторых, баня является местом скопления людей в небольшом закрытом помещении, что само по себе уже опасно. К тому же там влажно, а по данным врачей, при повышенной влажности вирус COVID-19 способен долгое время сохранятся в воздухе.





Диоксид хлора





Если баня и специи в умеренных дозах в приницпе здоровью не вредят, то вот некоторые широко рекламируемые химические растворы, могут привести даже к летальному исходу.





Так, например, диоксид хлора. Псевдодоктора стали пропагандировать его еще в 2005 году, когда был период всплеска атипичной пневмонии.





Сейчас же активно продвигается мнение о том, что диоксид хлора способен убить вирус пневмонии и в том числе коронавирус. К слову, некоторые известные доктора разделяют это мнение. Но с оговоркой. Все исследования об эффективности диоксида хлора против вирусов касались лишь случаев, когда они попадали в водную среду и уже туда добавлялся химраствор.





Пить диоксид хлора категорически запрещено как больным, так и здоровым.



Чеснок, лимон, имбирь





Очень популярные народные средства с противовирусным эффектом. Только сейчас, учитывая всю опасность коронавирусной инфекции, их рекомендуют употреблять в каких-то сумасшедших количествах. Если чеснок, то целыми головками. Или вообще делать на его основе чесночную воду и пить ее литрами. Лимоны - по нескольку штук в день. Имбирь грызть в режиме нон-стоп.





Согласно утверждению ВОЗ, с коронавирусом таким образом вы вряд ли справитесь, а вот проблемы с желудком заработаете точно. "Нет ни одного доказательства того, что имбирь, чеснок или лимон помогают при коронавирусе, - утверждают специалисты ВОЗ. – И даже если какое-то средство известно своими положительным воздействием на организм при простуде, ангине или гриппе, это совсем не значит, что оно так же "работает" и на COVID-19".





Семь горошин перца и коровий навоз





Некоторые противокоронавирусные советы, появляющиеся на просторах интернета, звучат просто абсурдно.





Так, например, гуляет информация о том, что якобы буддийские монахи в Мьянме советуют в качестве средства от COVID-19 положить на язык семь горошин перца и держать их во рту.





А индийские политики, кажется, вполне серьезно рассуждают о пользе коровьего навоза, которым надо намазать тело, чтобы к нему не "прилип" COVID-19.



