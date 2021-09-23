







По словам специалиста, клиническими проявлениями гриппа являются повышение температуры теда, головная боль и кашель. Насморка при данном заболевании, как правило, не бывает.





ОРВИ в свою очередь является не одним заболеванием, а целой группой болезней с похожей симптоматикой. Например, к острым респираторным вирусным инфекциям относится парагрипп, который проявляется высокой температурой, ларингитом, осиплостью и даже отсутствием голоса.





Вместе с тем Лиознов обратил внимание на то, что в первые дни заболевания грипп и ОРВИ легко перепутать. В последние годы к этому букету инфекций присоединился COVID-19, симптомы которого в первые дни также смазаны.





Именно по этой причине при первых признаках недомогания следует обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.



