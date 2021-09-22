Специалисты с помощью математической модели проанализировали возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.





"На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50-процентной вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - говорится в публикации.



