В Китае назвали новую версию происхождения COVID-19
Китайские ученые заявили, что распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем на территории КНР. Данные исследования опубликованы на портале ChinaXiv.
Специалисты с помощью математической модели проанализировали возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.
"На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50-процентной вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - говорится в публикации.
По информации ученых, с большой долей вероятности коронавирус мог начать распространяться в Штатах еще в сентябре 2019 года, пишет gazeta.ru
Источник:
08:24 23/09/2021
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