



Юрий Иванников рассказал, что это самая крупная рыба, пойманная им за многие годы увлечения рыбалкой. Хотя ранее ему тоже удавалось ловить сомов крупных размеров. Десять лет назад Иванников вместе с отцом выудил сома на 49,5 килограммов. В 2016 году вытащил рыбу в 40 килограммов, в 2017 году повезло с 42-килограммовым гигантом. Но последние четыре года рыбак не встречал больших сомов, даже думал, что в Оренбургской области уже всех переловили.









Кроме того, рыбаки отмечают, что с обмелением Урала, скоро такой рыбы не будет. Отправляясь на рыбалку, Юрий не предполагал, что приедет с удивительным уловом. Вместе с другом увесистого сома тащили из воды 15 минут.





Сообщается, что голова большой рыбы пойдет на уху, остальное мясо закоптят и превратят в деликатес.



