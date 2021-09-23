В опубликованной “Кибер-Партизанами” базе данных это обращение значится как донос. Еврорадио связалось с женщиной, которая в ту ночь звонила в милицию. Оказалось, что это был не донос, а крик отчаяния матери, сбившейся с ног в поисках сына.

“Если вам нужна моя кровь — скажите, и я приеду!”

Минчанка, обещавшая “взорвать дежурную часть”, работает врачом в минской больнице. В ночь с 11 на 12 августа её сын перестал выходить на связь.





— Я звонила в милицию, в милиции долго не отвечали, потом говорили “Перезвоните нам через 15, 30, 40 минут”. И естественно, у меня был всплеск, я вся была на нервах, — рассказывает Еврорадио женщина. — Они [милиция. — Еврорадио] то ли придумали, то ли услышали неправильно, что я в разговоре сказала, что, мол, взорву диспансер, так как я работаю в больнице. Приехали за мной на работу. Но оперативно приехал муж, вступилась заведующая — и спасибо коллективу, что меня не забрали. Я была уверена, что меня заберут.





Неужели дежурный в службе 102 неправильно расслышал угрозы о взрыве?





— Не знаю, но я почему-то уверена, что я говорила так: если вам нужна кровь — скажите, и я приеду. Спущу кровь сама, или вы спустите, если вам так нужна кровь. Для чего кровь? Такое чувство, что им тогда нужна была кровь [имеет в виду силовое подавление протестов 9–12 августа. — Еврорадио]. Может, им от этого легче, может, они кайф какой-то испытывали? Я не знаю. Но мне кажется, что о том, что я взорву милицию, я не говорила.

“Сын отсидел в “Освенциме”

Тот самый звонок от “террористки” / Еврорадио





По словам женщины, в тот вечер её сын уложил спать ребёнка и поехал за покупками в торговый центр “Рига” вместе с другом. Протестной символики и других триггеров, которые могли бы спровоцировать задержание, у них с собой не было.





— Когда они туда приехали, всё было тихо и спокойно. Уже на кассе — там задерживали какого-то молодого человека — к ним подходят и начинают забирать, — вспоминает “террористка”. — Сын говорит, мол, начальник, я-то тут при чём? Вот продукты, я пришёл за продуктами. Тот ему отвечает: “Всё нормально, отпустим, не трогать их”. Выходят из магазина — им тут же заламывают руки. Сын возмущается: начальник же сказал, что всё нормально! А ему в ответ: “Меня не касается, что там начальник сказал”.





Сын отсидел в “Освенциме”, как я это называю [Окрестина. — Еврорадио]. Потому что, когда я ночью туда приехала, у меня волосы стали дыбом: крики и всё остальное, что я видела. Сын прошёл через весь этот ад.





Героиня нашего материала не жаловалась на “протестунов” в милицию. Но в те дни в 102 поступило немало звонков от тех, кто чуть ли не “по-сталински” закладывал соседей. Часть таких доносов уже опубликована хакерской группировкой “Кибер-Партизаны”, а Еврорадио даже поговорило с одним из доносчиков и его жертвой.



