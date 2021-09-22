



"В ночные и утренние часы 23 сентября в отдельных районах республики ожидается туман", – говорится в сообщении.





По информации синоптиков, погоду в республике в ближайшие сутки будет формировать неустойчивая воздушная масса: ожидаются небольшие дожди, по западу – порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от +1 до +7°С, днем от +5°С на востоке Беларуси до +14°С – на западе.





В пятницу 24 сентября на территорию Беларуси с Балтики придет циклон, он принесет обильные осадки – в отдельных районах пройдут сильные дожди. Немного потеплеет. Днем температура воздуха будет находиться в пределах от +8 до +15°С.





В субботу 25 сентября синоптики обещают кратковременные дожди, но на всей территории страны, и небольшое потепление: днем будет от +10 до +16°С, а на юго-западе Беларуси – до +18°С.