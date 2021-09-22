







С сегодняшнего дня в Минске в жилищном фонде начали включать отопление. До 30 сентября батареи станут теплыми во всех домах страны.





Самый популярный нынче вопрос: когда же в моем доме появится отопление? Узнать график можно через мобильное приложение 115.бел – зарегистрированные пользователи получат push-уведомление о включении отопления по выбранному адресу. Можно позвонить по номеру 115 и задать свой вопрос диспетчеру.





Кроме того, Мингорисполком опубликовал график включения отопления в жилфонде.





Подача тепла в столичные квартиры должна завершиться 24 сентября.





Напомним, в прошлом году включать отопление в Минске начали 12 октября.





С сегодняшнего дня отопление в квартирах начали включать в Гродненской, Витебской, Брестской, Могилевской областях. В Гомельской области тепло дали пока только в объекты соцферы - школы, больницы, музеи, гостиницы, библиотеки.