Сотрудники Национального центра кибербезопасности Литвы (NCSC) выяснили, что модель Mi 10T 5G от производителя Xiaomi способна обнаруживать и подвергать цензуре такие фразы, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" и "движение за демократию".





Об этом сообщает Евроньюс.





"В отчете NCSC говорится, что предустановленные на телефоне приложения, такие как интернет-браузер Mi, периодически получают списки запрещенных слов, и фраз, составленный по инициативе Xiaomi. По заявлению NCSC, хотя эта функция отключена на телефонах, продаваемых в Европе, ее можно активировать и без ведома пользователя", — пишет издание.





"Мы обнаружили, что в телефонах Xiaomi, продаваемых в Литве, была отключена функция фильтрации контента, и контент не подвергался цензуре, но списки подлежащих цензурированию ключевых слов по-прежнему периодически отправлялись", — сказал в своем заявлении руководитель отдела инноваций NCSC Татувидас Бакшис. "Устройство технически позволяет активировать функции удаленно в любое время без разрешения пользователя и цензурировать загруженный контент".





На презентации отчета NCSC заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс заявил журналистам, что потребители не должны покупать телефоны китайских производителей.





Тот самый смартфон Mi 10T 5G





"Мы рекомендуем не покупать овые китайские телефоны и как можно быстрее избавляться от уже приобретенных", — сказал он.





Встроенный браузер Xiaomi также подвергся критике со стороны службы кибербезопасности Литвы за сбор "лишних" пользовательских данных, их шифрование и отправку на сервер в Сингапуре, где не работают правила GDPR ЕС.





В NCSC проверили и другие аппараты — Huawei P40 5G и OnePlus 8T 5G. Эксперты пришли к выводу, что магазин приложений Huawei, AppGallery, представляет угрозу безопасности для пользователей, автоматически перенаправляя поисковые запросы в сторонние магазины приложений, в которых, как известно, размещаются вредоносные программы. А вот в OnePlus не было обнаружено никаких недостатков безопасности.





"Xiaomi не ответила на запрос информационного агентства Reuters о комментарии. Представитель Huawei заявил, что телефоны компании не отправляют пользовательские данные во внешние сети", — сообщает СМИ и добавляет, что отношения Литвы и Китая в последние месяцы обострились из-за того, что официальная Литва разрешила Тайваню де-факто открыть посольство в Вильнюсе.





Дипломаты обычно называют Тайвань "Китайским Тайбэем", чтобы не рассердить Пекин, который считает остров мятежной, отколовшейся провинцией КНР. Но в Литве пошли на такой рискованный шаг, в результате Китай отозвал своего посла в Литве.







