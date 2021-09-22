



По данным ведомства, летом 2020 года витебляне создали закрытую группу в Telegram, в которой "обсуждались так называемые акции прямого действия".

"В результате радикальных выпадов планировалось повреждать имущество, а также причинять вред имиджу госорганов и правоохранительной системе", - рассказали в областном ГУБОПиК.





Задержанным принадлежали группы в других соцсетях, которые также администрировались витеблянами.





Перформанс на кладбище





Установлена причастность задержанных к произошедшему на витебском кладбище "перформансу". Горожане "цинично демонтировали табличку на месте захоронения человека, после чего ночью распивали там спиртное, разливая его на могилу и демонстрируя тем самым захоронение "режима", прокомментировали в ведомстве.

"Летом 2020 года я учувствовала в акции, где мы открыли бутылку шампанского на могиле и вылили шаманское на землю", - рассказала одна из участниц.

Происходящее снимали на видео, а затем выложили в сеть: ролик попал в деструктивные Telegram-каналы.





Возбуждены уголовные дела за злостное хулиганство и создание экстремистского формирования.