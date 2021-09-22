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Хоронили "режим" на кладбище: "экстремистскую" ячейку задержали в Витебске

Семеро Витеблян в возрасте от 26 до 39 лет, причастных к групповому хулиганству и созданию экстремистского формирования, были задержаны сотрудниками областного управления ГУБОПиК, сообщает пресс-служба МВД.


По данным ведомства, летом 2020 года витебляне создали закрытую группу в Telegram, в которой "обсуждались так называемые акции прямого действия".
"В результате радикальных выпадов планировалось повреждать имущество, а также причинять вред имиджу госорганов и правоохранительной системе", - рассказали в областном ГУБОПиК.

Задержанным принадлежали группы в других соцсетях, которые также администрировались витеблянами.

Перформанс на кладбище


Установлена причастность задержанных к произошедшему на витебском кладбище "перформансу". Горожане "цинично демонтировали табличку на месте захоронения человека, после чего ночью распивали там спиртное, разливая его на могилу и демонстрируя тем самым захоронение "режима", прокомментировали в ведомстве.
"Летом 2020 года я учувствовала в акции, где мы открыли бутылку шампанского на могиле и вылили шаманское на землю", - рассказала одна из участниц.
Происходящее снимали на видео, а затем выложили в сеть: ролик попал в деструктивные Telegram-каналы.

Возбуждены уголовные дела за злостное хулиганство и создание экстремистского формирования.
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