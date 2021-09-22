



Напомним, что 40-летний епископ Антоний (Доронин) назначен на Гродненскую епархию всего три месяца назад - 9 июня нынешнего года.





Епископ Антоний был назначен на Гродненскую кафедру вместо занимавшего ее с 1990-х гг. 69-летнего архиепископа Артемия (Кищенко), вся "вина" которого состоит в призывах не подвергать насилию мирных жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов 2020 года, и в отказе запретить исполнение в своей епархии белорусского христианского гимна "Магутны Божа". Как утверждает глава "Ассоциации православных экспертов" РПЦ МП Кирилл Фролов, за три месяца служения в Гродно епископ Антоний смог "очистить" епархию "от пятой колонны Речи Посполитой".





Подлинную причину возведения Антония в сан архиепископа понять не сложно - православная церковь патриарха Кирилла предпочитает быть на стороне власти, а не на стороне ее жертв.