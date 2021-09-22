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Патриарх Кирилл наградил недавно назначенного гродненского архиерея, подавившего "очаг морального сопротивления" в своей епархии

"Во внимание к трудам на благо Святой Церкви" патриарх Кирилл (Гундяев) возвел епископа Гродненского и Волковысского Антония в сан архиепископа. Как сообщает пресс-служба патриарха, возведение состоялось в храме Христа Спасителя в Москве на литургии праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября.

Патриарх Кирилл наградил недавно назначенного гродненского архиерея, подавившего "очаг морального сопротивления" в своей епархии

Напомним, что 40-летний епископ Антоний (Доронин) назначен на Гродненскую епархию всего три месяца назад - 9 июня нынешнего года.

Епископ Антоний был назначен на Гродненскую кафедру вместо занимавшего ее с 1990-х гг. 69-летнего архиепископа Артемия (Кищенко), вся "вина" которого состоит в призывах не подвергать насилию мирных жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов 2020 года, и в отказе запретить исполнение в своей епархии белорусского христианского гимна "Магутны Божа". Как утверждает глава "Ассоциации православных экспертов" РПЦ МП Кирилл Фролов, за три месяца служения в Гродно епископ Антоний смог "очистить" епархию "от пятой колонны Речи Посполитой".

Подлинную причину возведения Антония в сан архиепископа понять не сложно - православная церковь патриарха Кирилла предпочитает быть на стороне власти, а не на стороне ее жертв. 
"Белорусский партизан"
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