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Старший инспектор-психолог группы психологического обеспечения идеологической работы УВД Витебского облисполкома вечером в понедельник услышал звуки дебоша в своем подъезде.





Он вышел и увидел ссорящихся мужчину и женщину. Дебошир был в алкогольном опьянении, а у его дамы было покраснение на щеке от возможного удара. На замечание правоохранителя хулиган не отреагировал, начал оскорблять милиционера.





Но когда правоохранитель предъявил свое удостоверение, дебошир бросился наутек. Милиционер его догнал и вызвал на место наряд милиции. И уже в отделении, куда доставили и мужчину, и его сожительницу, выяснилось, что они вдвоем находятся в международном розыске.





- Выяснилось, что оба этих человека находятся в международном розыске за совершение кражи и мошенничества, - прокомментировали в УВД Витебского облисполкома.



