В Турции с 21 по 26 сентября проходит TEKNOFEST 2021, на котором турецкая компания HAVELSAN представляет автономные беспилотные воздушные и наземные транспортные средства собственной разработки для ведения полностью автономных боевых действий, сообщает пресс-служба компании.





Компания на своем канале в Youtube представила презентационный ролик роботизированной армии. На кадрах видно, как боевые дроны, корабли, подводные лодки и наземные боевые машины ведут согласованные военные действия и помогают пехоте на поле боя.





Также показаны боевые действия в условиях города, в один из моментов под бронированную машину "противника" быстро подъезжает "мина на колесах" и подрывает ее.





При этом управляют техникой люди, но дистанционно, находясь в укрытии на большом расстоянии от эпицентра боя.





Ранее сообщалось, что американская армия работает над усовершенствованием технологии, которая позволит командам роботов на поле боя эффективно работать вместе, даже при нестабильной связи.







