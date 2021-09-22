В Турции представили концепт полностью роботизированной армии
Военные действия предполагается вести воздушными, подводными и наземными боевыми машинами.
В Турции с 21 по 26 сентября проходит TEKNOFEST 2021, на котором турецкая компания HAVELSAN представляет автономные беспилотные воздушные и наземные транспортные средства собственной разработки для ведения полностью автономных боевых действий, сообщает пресс-служба компании.
Компания на своем канале в Youtube представила презентационный ролик роботизированной армии. На кадрах видно, как боевые дроны, корабли, подводные лодки и наземные боевые машины ведут согласованные военные действия и помогают пехоте на поле боя.
Также показаны боевые действия в условиях города, в один из моментов под бронированную машину "противника" быстро подъезжает "мина на колесах" и подрывает ее.
При этом управляют техникой люди, но дистанционно, находясь в укрытии на большом расстоянии от эпицентра боя.
Ранее сообщалось, что американская армия работает над усовершенствованием технологии, которая позволит командам роботов на поле боя эффективно работать вместе, даже при нестабильной связи.
18:41 22/09/2021
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