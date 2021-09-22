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В Турции представили концепт полностью роботизированной армии

Военные действия предполагается вести воздушными, подводными и наземными боевыми машинами.

В Турции с 21 по 26 сентября проходит TEKNOFEST 2021, на котором турецкая компания HAVELSAN представляет автономные беспилотные воздушные и наземные транспортные средства собственной разработки для ведения полностью автономных боевых действий, сообщает пресс-служба компании.

Компания на своем канале в Youtube представила презентационный ролик роботизированной армии. На кадрах видно, как боевые дроны, корабли, подводные лодки и наземные боевые машины ведут согласованные военные действия и помогают пехоте на поле боя.

Также показаны боевые действия в условиях города, в один из моментов под бронированную машину "противника" быстро подъезжает "мина на колесах" и подрывает ее.

При этом управляют техникой люди, но дистанционно, находясь в укрытии на большом расстоянии от эпицентра боя.

Ранее сообщалось, что американская армия работает над усовершенствованием технологии, которая позволит командам роботов на поле боя эффективно работать вместе, даже при нестабильной связи.
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