Утром 31-летний Александр позвонил жене, с которой накануне сильно повздорил и которая находилась у подруги.





Позвонил, чтобы… предложить деньги на содержание двоих малолетних детей. К слову, один из них у супругов общий, а второго Кристина родила еще в первом браке. Вместе они проживали на тот момент более четырех лет, после того как Александр досрочно освободился из мест лишения свободы.





Наказание он получил не абы за что – за разбой и вымогательство. Вступив в брак, остепенился, работал на стройке. Как сирота воспользовался льготным кредитом на строительство двухкомнатной квартиры, которую сам же обставил мебелью.

Все вроде бы складывалось нормально. Супруги растили детей, правда, в последнее время часто ссорились, выплескивая наружу эмоции. Разгоравшийся в семье пожар потушить оказалось некому. И тогда в почти новой квартире молодых брестчан вспыхнул настоящий огонь.





«У меня была сильная эмоциональная буря»

«После того, как мы в очередной раз поругались, она угрожала мне разводом, а также тем, что отсудит квартиру и не даст мне видеться с ребенком, я выпил 200 грамм водки, вызвал такси и поехал на заправку. Там купил две пятилитровые канистры с бензином, привез домой и равномерно разлил по поверхности пола в коридоре и обеих комнатах. После чего позвонил в спасательную службу, сообщил о пожаре, затем поджёг жидкость при помощи зажигалки, спустился на улицу, сел на лавочку и стал ждать прибытия пожарных».





Сгоревшая квартира, фото Следственного комитета





Такие показания дал Александр в суде, уже обвиняемый по уголовной статье 218, ч.2 (умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом, либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере).





На вопрос судьи «Осознавали ли вы общественную опасность содеянного?» он уверенно ответил:





«Сейчас да. В тот момент не осознавал. Высокий суд, я слабо отдавал отчет своим действиям. Даже в мыслях не было, что могу причинить кому-то вред. И намерений таких не было. Была лишь сильная эмоциональная буря после ее угроз. Хотелось причинить вред жене, чтобы ей ничего не досталось, а причинил вред сам себе».





Прибывшие через несколько минут спасатели довольно быстро справились с возгоранием и ликвидировали очаг, вызванный «шалостями» взрослого мужчины. Однако огонь успел перекинуться на соседнюю квартиру этажом выше. Соседям нанесен ущерб почти на 1800 рублей. Еще около 3700 рублей – счет, выставленный товариществом собственников, которому принадлежит дом. В такую сумму предварительно оценили ремонт фасада здания. ТС обратилось в суд с гражданским иском.





«Никогда не думала, что он способен совершить подобное»

Заслушали на процессе и потерпевшую Кристину – законную супругу обвиняемого, которая просила суд строго не наказывать ее мужа – дескать, он не знал, что творил.





«Ранее Саша никогда мне не угрожал. Ни разу не поднял руку, хотя мы часто ссорились. Нам сложно было договариваться друг с другом. Но к детям он очень хорошо относился, за что я ему благодарна», – сказала 26-летняя Кристина.





По ее словам, супруг нередко ревновал ее, когда она работала в магазине продавцом и должна была улыбаться клиентам. А так был хорошим отцом и семьянином, всегда заботился о том, чтобы в доме было все необходимое.





«Никогда не думала, что он способен совершить нечто подобное» – отметила потерпевшая.





Между тем, судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Александра на момент совершения преступления. Отягчающим обстоятельством, по мнению прокурора, является то, что подсудимый поджигал помещение в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающим – наличие на его содержании несовершеннолетних детей.





В своем последнем слове обвиняемый заявил, что полностью признает свою вину, сожалеет и раскаивается в содеянном. При этом просит суд вынести ему наказание, не связанное с лишением свободы (к слову, преступление, квалифицируемое по данной статье, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет). Причину своего пожелания Александр объяснил так:





«Мне нужно работать, чтобы возместить ущерб, который я нанес дому и соседям. Нужно обеспечивать семью, выплачивать кредит за квартиру. Жена на свою зарплату уборщицы не сможет этого сделать».





Гособвинение запросило для поджигателя шесть лет лишения свободы. Суд с таким запросом почти согласился. Приговор — пять лет, который Александр должен провести в колонии строгого режима. Он пока не вступил в законную силу.





P.S. Между тем, ученые в области психологии и психиатрии до сих пор спорят о т.наз. «комплексе Герострата». Сей термин применяется к людям, которые для самореализации и «выхлопа эмоций» привлекают внимание к своей личности вызывающими агрессивными поступками (подобно тем, что совершил в 356 году до н.э. житель греческого города Эфес по имени Герострат — поджог величественный храм Артемиды). По мнению некоторых специалистов, многое зависит от среды, в которую попадает потенциальный Герострат. Если он встречает на своем пути людей, склонных к депрессии и эмоционально несдержанных, быть беде. Впрочем, это всего лишь одно из мнений ученых.







