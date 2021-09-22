Но европейским самолетам запрещено летать над Беларусью. В чем же дело?





Журналисты « Еврорадио » обратились в швейцарское посольство с запросом:





"Этот самолет был задействован швейцарскими властями для проведения операции по реадмиссии лиц, которые были обязаны покинуть территорию Швейцарии. По соображениям защиты данных, швейцарские власти не имеют права предоставлять какие-либо другие сведения", - сообщили там.





Реадмиссия - это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, подлежащих депортации из другого государства. Кто именно был депортирован и по каким причинам, неизвестно











