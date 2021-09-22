В Минск прилетал самолет ВВС Швейцарии. Стало известно почему
В Минск прилетел самолет, принадлежащий швейцарским воздушным силам (исходя из его номера - SUI561). Он направлялся из Швейцарии в Вильнюс, а из Вильнюса уже в Минск. В 14:25 самолет вылетел из Минска в сторону Литвы.
Но европейским самолетам запрещено летать над Беларусью. В чем же дело?
Журналисты «Еврорадио» обратились в швейцарское посольство с запросом:
"Этот самолет был задействован швейцарскими властями для проведения операции по реадмиссии лиц, которые были обязаны покинуть территорию Швейцарии. По соображениям защиты данных, швейцарские власти не имеют права предоставлять какие-либо другие сведения", - сообщили там.
Реадмиссия - это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, подлежащих депортации из другого государства. Кто именно был депортирован и по каким причинам, неизвестно
Белорусский партизан
17:49 22/09/2021
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