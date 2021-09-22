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"Белавиа" обещает снизить цены на билеты. А куда лететь-то?

Национальная авиакомпания "Белавиа" планирует значительно снизить цены на билетыRyanair

Об этом пишет Sputnik со ссылкой на слова заместителя гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности компании Владимира Баркуна.

Баркун отметил, что высокие цены на авиасообщение между Минском и Москвой было связано, в первую очередь, с тем, что спрос значительно превышал предложение, поскольку самолеты летали раз в неделю. 

Теперь же, после увеличения количества рейсов, цены будут возвращаться на допандемийный уровень - уже сегодня улететь Москву или Санкт-Петербург можно примерно за 150 рублей.

- В период временного ограничения полетов в Россию сложилась ситуация, когда из-за недостаточного количества авиарейсов многие пассажиры авиакомпании стали пользоваться наземным транспортом. Наша цель - вернуть пассажиров обратно в небо, а тарифы сделать доступными, - заявил Баркун.

Он также отметил, что в период пандемии питание в эконом-классе стало скромнее из-за требований безопасности - сэндвичи и напитки предлагаются в индивидуальных упаковках, чтобы минимизировать контакты между пассажирами. 

Представитель "Белавиа" заверил, что вскоре привычное меню вернется в эконом-класс.

Напомним, ЕС, США, Украина и ряд других стран закрыли свое небо для беларуских авиаперевозчиков из-за инцидента с самолетом Ryanair
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