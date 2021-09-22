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Двое минчан утонули во время рыбалки

Трагедия произошла в Верхнедвинском районе.

Днем 18 сентября двое жителей столицы рыбачили на лодке на озере Лисно. Когда вечером они не вернулись на дачу к своему 62-летнему знакомому и перестали выходить на связь, их начали искать.

Утром 19 сентября местные жители в воде нашли тело 61-летнего минчанина. Второго рыбака –  51-летнего мужчину – извлекли из воды сотрудники ОСВОД через несколько дней.

Выясняются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Источник: belta.by
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