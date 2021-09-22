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Минчанин отсидел 13 суток за "протест" - его задержали на выходе из изолятора и дали еще 13

Минчанина Дмитрия Полякова, который сегодня утром вышел из ИВС на Окрестина после 13 суток административного ареста, задержали у изолятора и присудили еще 13 суток.

Об этом сообщает mediazona.by со ссылкой на правозащитников.

Первый раз минчанина задержали 9 сентября перед началом марша протеста в Кунцевщине. Суд дал ему 13 суток по статье об участии в несанкционированной акции (статья 24.23 КоАП).

После выхода из изолятора Полякова снова задержали и составили протокол о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП). Суд по этой статье прошел в тот же день.

На суде Поляков изначально говорил, что после освобождения «радостный возвращался домой», когда двое сотрудников в штатском подошли к нему и предложили проехать с ними. 

Он также предположил, что милиционеры могли подумать, что он убегает, так как до встречи с ними «пробежал несколько метров». Поляков утверждал, что «не ругался и не вел себя задиристо». 

Но после перерыва в судебном заседании и показаний свидетелей-милиционеров согласился с протоколом.

«Немного запутался. Давно не кушал. Давно не спал. Немного дезориентированный», — объяснил свои первоначальные показания Поляков.

Милицонер на суде заявил, что по приказу руководства должен был встретить Полякова на выходе из ЦИП и отвезти в РУВД на разговор по поводу участия в массовых мероприятиях. 

По словам милиционера, минчанин сначала согласился, но по дороге «начал вести себя агрессивно», а когда выходил из машины, выбил из его рук папку.

Суд Фрунзенского района дал минчанину еще 13 суток административного ареста.
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