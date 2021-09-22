+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Новый антирекорд: Минздрав нашел за сутки 1 989 заболевших Covid-19, умерли 13 человек

И это только, отметим, официальные цифры, в которые многие беларусы не верят

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тыс. 989 пациентов с COVID-19, отчитался Минздрав.

Также по официальной версии, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 041 пациент (+13 за оследние сутки) с выявленной коронавирусной инфекцией.

1989 новых случаев COVID-19 - это новый антирекорд для Беларуси. 

Ранее самый большой уровень заболеваемости фиксировался 18 сентября - тогда было 1 986 новых случаев, а до этого максимум был в январе 2021 года - во время второй волны. 
Белорусский партизан
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]