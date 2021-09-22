Новый антирекорд: Минздрав нашел за сутки 1 989 заболевших Covid-19, умерли 13 человек
И это только, отметим, официальные цифры, в которые многие беларусы не верят
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тыс. 989 пациентов с COVID-19, отчитался Минздрав.
Также по официальной версии, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 041 пациент (+13 за оследние сутки) с выявленной коронавирусной инфекцией.
1989 новых случаев COVID-19 - это новый антирекорд для Беларуси.
Ранее самый большой уровень заболеваемости фиксировался 18 сентября - тогда было 1 986 новых случаев, а до этого максимум был в январе 2021 года - во время второй волны.
Белорусский партизан
15:56 22/09/2021
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