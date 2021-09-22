



На этот раз она высказалась на страницах газеты "Беларусь сегодня", сообщает euroradio.fm





"Конечно, я сожалею о той съемке, — говорит Гончаревич. — Участие в ней не было проявлением моей гражданской позиции. Та фотосессия и последовавшая за ней реакция действительно послужили мне уроком. Впредь я буду гораздо внимательнее".





Недавно в интервью государственной "Минской правде" Дарья Гончаревич заявила, что в разгар белорусских протестов в сентябре 2020-го ее использовали "в радикальных умыслах". Она утверждала, что попала на "оппозиционную фотосессию" случайно.





Гончаревич 18 лет. Она работает преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. В этом году Дарья Гончаревич представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира" в Пуэрто-Рико, .