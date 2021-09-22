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Она сожалеет: "мисс Беларусь-2021" продолжает оправдываться за "фотосессию в стиле БЧБ"

Мисс Беларусь-2021" Дарья Гончаревич уже третий (!) раз оправдывается за "фотосессию в стиле БЧБ".


На этот раз она высказалась на страницах газеты "Беларусь сегодня", сообщает euroradio.fm

"Конечно, я сожалею о той съемке, — говорит Гончаревич. — Участие в ней не было проявлением моей гражданской позиции. Та фотосессия и последовавшая за ней реакция действительно послужили мне уроком. Впредь я буду гораздо внимательнее".

Недавно в интервью государственной "Минской правде" Дарья Гончаревич заявила, что в разгар белорусских протестов в сентябре 2020-го ее использовали "в радикальных умыслах". Она утверждала, что попала на "оппозиционную фотосессию" случайно.

Гончаревич 18 лет. Она работает преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. В этом году Дарья Гончаревич представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира" в Пуэрто-Рико, .
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