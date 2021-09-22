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Упс! В российском печеночном паштете из индейки не нашли индейки

Гомельская областная инспекция Госстандарта проверила произведенные в России "Паштет печёночный Индейка" и "Паштет печёночный Гусиный" и не обнаружила в первом индейки, а во втором оказались ДНК курицы и свиньи.



"В составе обоих консервов установлено ДНК свиньи (о использовании которой в составе консервов изготовитель почему-то умолчал), ДНК курицы (так же не заявленной изготовителем в маркировке продукции), а вот ДНК индейки в "Паштете печеночном Индейка" не обнаружено", - рассказали в инспекции.   

Там считают, что наименование данной продукции вводит потребителя в заблуждение. Ввоз и обращение этих двух наименований консервов запрещены Госстандартом с 24 сентября.

Производитель этих "алхимических"консервов - ООО "Наро-Фоминский консервный завод".
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