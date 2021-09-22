







"В составе обоих консервов установлено ДНК свиньи (о использовании которой в составе консервов изготовитель почему-то умолчал), ДНК курицы (так же не заявленной изготовителем в маркировке продукции), а вот ДНК индейки в "Паштете печеночном Индейка" не обнаружено", - рассказали в инспекции.





Там считают, что наименование данной продукции вводит потребителя в заблуждение. Ввоз и обращение этих двух наименований консервов запрещены Госстандартом с 24 сентября.

Производитель этих "алхимических"консервов - ООО "Наро-Фоминский консервный завод".