Упс! В российском печеночном паштете из индейки не нашли индейки
Гомельская областная инспекция Госстандарта проверила произведенные в России "Паштет печёночный Индейка" и "Паштет печёночный Гусиный" и не обнаружила в первом индейки, а во втором оказались ДНК курицы и свиньи.
"В составе обоих консервов установлено ДНК свиньи (о использовании которой в составе консервов изготовитель почему-то умолчал), ДНК курицы (так же не заявленной изготовителем в маркировке продукции), а вот ДНК индейки в "Паштете печеночном Индейка" не обнаружено", - рассказали в инспекции.
Там считают, что наименование данной продукции вводит потребителя в заблуждение. Ввоз и обращение этих двух наименований консервов запрещены Госстандартом с 24 сентября.
Производитель этих "алхимических"консервов - ООО "Наро-Фоминский консервный завод".
15:38 22/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение