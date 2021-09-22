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СМИ: Звягинцев вышел из комы

Состояние режиссера Андрея Звягинцева, который был введен в искусственную кому после перенесенного коронавируса, оценивается как «более-менее удовлетворительное».

Об этом рассказал РЕН ТВ председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — рассказал Евтушенков.

Ранее Baza и The Bell сообщали, что Андрей Звягинцев был введен в искусственную кому после перенесенного коронавируса. По данным The Bell, режиссер был подключен к аппарату ЭКМО, у него выявили 92-процентное поражение легких. 

Состояние режиссера оценивалось как крайне тяжелое. В середине августа его вывезли на лечение в  Германию.

The Bell также писал, что лечение Звягинцева оплачивает АФК «Система».
Источник: tvrain.ru
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