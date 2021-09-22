Как сообщается в телеграм-канале Минздрава, это предусмотрено приказом ведомства о вопросах организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.





Приказ предусматривает приостановку "проведения профилактических медицинских осмотров за исключением медицинских осмотров, проводимых в порядке, установленном инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих".

В приказе сказано, что с 21 сентября 2021 года "работа амбулаторно- поликлинических и больничных организаций обеспечивается в режиме работы организаций здравоохранения в эпидемиологический период, обусловленный повышением заболеваемости инфекцией COVID-19 и ОРИ".





Начальники главных управлений по здравоохранению областных исполнительных комитетов, председателю Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета будут "принимать решение о приостановлении и (или) возобновлении плановой госпитализации в больничных организациях самостоятельно с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и возможностей

организаций здравоохранения".



