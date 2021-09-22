По утверждению пограничников, на теле мужчины были следы, которые остаются после избиения. Это произошло в Свислочском районе, на территории, которую контролирует пограничная застава «Тушемля».





С польской стороны силовики якобы «невозмутимо наблюдали за происходящим», говорится в сообщении. Вместе с тем, ничего не сообщается, каким образом мужчина оказался на границе.





По информации ГПК, мигранта доставили на погранзаставу и вызвали медиков. Те определили, что мужчина в коме и сильно замерз – у него были симптомы переохлаждения. При нем был паспорт гражданина Ирака.





Утверждается, что накануне иракец побывал в медучреждении Польши. При нем нашли отрицательный ПЦР-тест, сделанный в польской больнице и карту неотложной помощи.





Там было написано, что мужчину нашли в дачном доме, он жаловался на боли в ноге, рвоту, раны от колючей проволоки. Польские медики зафиксировали у мигранта шоковое состояние и выдали ему обезболивающее лекарство.





После чего силовики выбросили его на линии границы с Беларусью, говорится в сообщении ГПК.







