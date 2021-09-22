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Беларуские пограничники сообщили об избитом гражданине Ирака - его выбросили с польской стороны

ГПК сообщает, что мужчину в коме обнаружили на белорусско-польской границе.

По утверждению пограничников, на теле мужчины были следы, которые остаются после избиения. Это произошло в Свислочском районе, на территории, которую контролирует пограничная застава «Тушемля». 

С польской стороны силовики якобы «невозмутимо наблюдали за происходящим», говорится в сообщении. Вместе с тем, ничего не сообщается, каким образом мужчина оказался на границе.

По информации ГПК, мигранта доставили на погранзаставу и вызвали медиков. Те определили, что мужчина в коме и сильно замерз – у него были симптомы переохлаждения. При нем был паспорт гражданина Ирака.

Утверждается, что накануне иракец побывал в медучреждении Польши. При нем нашли отрицательный ПЦР-тест, сделанный в польской больнице и карту неотложной помощи. 

Там было написано, что мужчину нашли в дачном доме, он жаловался на боли в ноге, рвоту, раны от колючей проволоки. Польские медики зафиксировали у мигранта шоковое состояние и выдали ему обезболивающее лекарство.

После чего силовики выбросили его на линии границы с Беларусью, говорится в сообщении ГПК. 
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