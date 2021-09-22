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Просить убежища Литвы теперь можно в посольстве в Минске

Со среды Литва создала возможность просить убежища в посольстве этой страны в Беларуси.

Просить убежища Литвы теперь можно в посольстве в Минске
Это предусмотрено в указе, подписанном во вторник замещающим главу МИД министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

До сих пор литовские пограничники призывали пытающихся пересечь нелегально границу с Беларусью просить убежища на контрольных пограничных постах.

"Прошения иностранных граждан о предоставлении убежища могут подаваться в посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь", – говорится во вступившем в силу в среду документе.

Возможность просить убежища в дипломатических представительствах Литвы предусмотрена в принятых 10 августа поправках к закону о правовом статусе иностранцев, однако в действительности это не применялось, пока МИД не принял законодательный акт по реализации этого положения.

Ранее вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс заявлял, что разворачиваемые на границе нелегальные мигранты ни разу не подавали прошения об убежище на КПП, поскольку у большинства из них нет документов, удостоверяющих личность, и по этой причине белорусские службы не пропускают их через свои пункты.
Источник: delfi.lt
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