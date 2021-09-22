«Я об этом первоначально даже не знал, случайно узнал, что некоторые белорусские адвокаты вступают в российскую коллегию, чтобы работать в России. Отличие в том, что в Беларуси адвокатская лицензия выдается только гражданам Белауси, а в РФ не обязательно быть гражданином России, главное постоянно или временно проживать на территории, - объясняет Гашинский «Нашей Ниве»





- Не требуется даже вид на жительство, достаточно временной регистрации. Нюансы в том, что хоть у нас и "союзное государство", но подход к адвокатуре в Беларуси и России совершенно разный.





В России войти в профессию проще, там нет государственной лицензии. Так и должно быть, я считаю, профессия должна быть открытой. Чтобы стать адвокатом в России нужно сдать квалификационный экзамен, состоящий из двух частей.





Это непростой тест на компьютере и устный экзамен, где в билетах три вопроса и практическое задание. На подготовку дается 45 минут, не допускается ни единой ошибки.





Эти экзамены я уже сдал, теперь принял присягу. Это торжественная процедура, правую руку прикладываешь к сердцу, зачитываешь, что будешь служить во имя права, руководствуясь Конституцией и законом об адвокатуре.





После присяги вручают значок адвоката и постановление о присвоении статуса. Затем формальная процедура — подача документов в Минюст. И в течение трех месяцев адвокат должен определиться где и как он будет работать: в коллегии, бюро, юрконсультации».





По словам Антона Гашинского, статус российского адвоката позволяет ему работать в Беларуси:





«Сегодня существует много соглашений между РФ и Беларусью, о равных правах граждан и о допуске на рынок хозяйствующих субъектов. Соответственно, уже были прецеденты работы российских адвокатов в Беларуси.





В общем, нынешняя лицензии дает возможность работать с россиянами, находящимися здесь в заключении и под следствием, участвовать в делах об экстрадиции. Ведь российские адвокаты не заходят на белорусский рынок вообще просто потому, что не воспринимают его как рынок.





Беларусь очень маленькая и очень гордая страна, скажем так.





Да, могут в некоторых моментах и отказать в работе адвокату с российской лицензией, не пускать в СИЗО или не допускать участвовать в судебных заседаниях — здесь, в Беларуси, применяется чисто индивидуальный подход.





Будут отказывать — будем обжаловать, не вижу проблем.





Ну и плюс для меня открыт российский рынок труда, планирую активно работать и на территории РФ.





Теперь многие белорусские коллеги узнают о такой возможности и обращаются ко мне с вопросами. Я с радостью помогаю.





И еще такой момент — получение статуса адвоката в России это же возможность продолжать работу не только для лишенных лицензии белорусских адвокатов. Это возможность работы и для бывших судей, работников правоохранительных органов, возможность стать профессиональными юристами.





Кроме того, я планирую получить статус адвоката и в Украине. Это позволит мне работать там легально, в том числе и защищать белорусов, которых теперь там много.





Кроме того, если Украина будет продолжать евроинтеграцию, то впоследствии статус украинского адвоката может дать возможность для абсолютно легальной работы и в Европе».





Гашинский уже поговорил с матерью гражданина РФ Егора Дудникова, которого будут судить за озвучку роликов для телеграм-канала «ОГСБ».





«Она с удовольствием готова нанять меня для продолжения совместной работы. Говорил и с родителями Софии Сапеги, они тоже не против», — говорит адвокат.





Гашинский не боится, что в России его также лишат лицензии за участие «не в тех» делах.





«В России совсем другая ситуация. Там исключение из Палаты адвокатов зависит не от государства, а только от комиссии самой Палаты. Минюст может написать туда представление, но в Палате Минюсту в этом могут отказать.





То есть Палата адвокатов вполне независима от государства в сравнении с Беларусью. Как и должно быть, иначе адвокатура теряет свои принципы, главный из которых независимость, — говорит Гашинский. — И сегодня в России очень сильная солидарность среди адвокатов. Их там более 50 тысяч — это уже маленькая армия. И они вплотную защищают друг друга, чтобы не создавать прецедент.





Бывают дела, например, когда на адвоката заводят уголовку за разглашение тайны следствия, допустим. И в одном из таких случаев в России адвоката защищали аж 23 его коллеги, причем абсолютно бесплатно.





И добивались оправдательных приговоров. Потому что они понимают, что без солидарности адвокатура просто исчезнет».



