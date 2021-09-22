Oops! В Беларуси признаны ”экстремистскими" 218 телеграмм-каналов и чатов
За последний месяц их количество увеличилось на 44
В Беларуси признаны ”экстремистскими" уже 218 телеграмм-каналов и чатов. Это статистика на вечер 21 сентября. За последний месяц их количество увеличилось на 44.
Среди них есть даже тг-канал, в названии которого присутствует слово "ихтиандры" (в нем был 21 участник) и который сейчас стал "экстремистским".
В число упомянутых телеграмм-каналов и чатов не включены три чат-бота.
Как сообщения в чат-бот можно признать экстремистскими материалами", если они постоянно разные: и ни у судьи, ни у силовиков нет к ним доступа?
Загадка страны, где "иногда не до законов"!
Начиная с 18 февраля 2021-го власти Беларуси начали регулярно признавать телеграмм-каналы и чаты экстремистскими. Согласно белорусскому законодательству, читать их не запрещено.
Источник: euroradio.fm
11:37 22/09/2021
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