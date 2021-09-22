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Oops! В Беларуси признаны ”экстремистскими" 218 телеграмм-каналов и чатов

За последний месяц их количество увеличилось на 44​

В Беларуси признаны ”экстремистскими" уже 218 телеграмм-каналов и чатов. Это статистика на вечер 21 сентября. За последний месяц их количество увеличилось на 44. 

Среди них есть даже тг-канал, в названии которого присутствует слово "ихтиандры" (в нем был 21 участник) и который сейчас стал "экстремистским".

В число упомянутых телеграмм-каналов и чатов не включены три чат-бота. 

Как сообщения в чат-бот можно признать экстремистскими материалами", если они постоянно разные: и ни у судьи, ни у силовиков нет к ним доступа? 

Загадка страны, где "иногда не до законов"!

Начиная с 18 февраля 2021-го власти Беларуси начали регулярно признавать телеграмм-каналы и чаты экстремистскими. Согласно белорусскому законодательству, читать их не запрещено.
Источник: euroradio.fm
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