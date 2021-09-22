В Беларуси признаны ”экстремистскими" уже 218 телеграмм-каналов и чатов. Это статистика на вечер 21 сентября. За последний месяц их количество увеличилось на 44.





Среди них есть даже тг-канал, в названии которого присутствует слово "ихтиандры" (в нем был 21 участник) и который сейчас стал "экстремистским".





В число упомянутых телеграмм-каналов и чатов не включены три чат-бота.





Как сообщения в чат-бот можно признать экстремистскими материалами", если они постоянно разные: и ни у судьи, ни у силовиков нет к ним доступа?





Загадка страны, где "иногда не до законов"!





Начиная с 18 февраля 2021-го власти Беларуси начали регулярно признавать телеграмм-каналы и чаты экстремистскими. Согласно белорусскому законодательству, читать их не запрещено.