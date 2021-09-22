Карпаты засыпает снегом
В Карпатских горах (Украина) облачно и падает снег.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в социальной сети Facebook.
"По состоянию на 08:35 22 сентября 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость, падает снег", – говорится в сообщении.
Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура окружающей среды - 4°С.
Как отмечает obozrevatel.com, 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6 градусов.
10:53 22/09/2021
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