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Карпаты засыпает снегом

В Карпатских горах (Украина) облачно и падает снег.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 08:35 22 сентября 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость, падает снег", – говорится в сообщении.

Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура окружающей среды - 4°С.

Как отмечает obozrevatel.com, 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6 градусов.
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