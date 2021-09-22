Список выявленных нарушений в системе ЖКХ довольно обширен. Это и совершение противоправных действий для создания видимости успешной работы, и игнорирование решений местных Советов депутатов, и приобретение имущества без проведения конкурсных процедур закупок. При этом даже если проводились конкурсные процедуры, то они организовывались таким образом, чтобы на них не попали случайные компании.





Например, чтобы о проведении закупок не узнали посторонние, информация не размещалась на специализированных интернет-платформах. Кроме того, намеренно создавалась узкая спецификация товаров и услуг, а также предъявлялись немотивированные требования к участникам, чтобы отсеять нежелательных участников. Нередко с победителем торгов заключали договор, который существенно отличался от условий тендера.





Среди коррупционных проявлений прокуратура назвала также ненадлежащую организацию работы по взысканию дебиторской задолженности, что отрицательно сказалось на финансовом положении предприятий ЖКХ.





Интересно, что на всех предприятиях ЖКХ созданы комиссии по противодействию коррупции. Однако их деятельность являлась формальной. «Утвержденные ими планы работы и комплексы мероприятий были однотипны – в них часто дублировались положения законодательства без анализа коррупционных рисков на конкретных предприятиях», - отмечает прокуратура.





Впрочем, такое положение дел свойственно ко всему госсектору Беларуси. Именно для этого закон о коррупции и принимался и для этого и создавались комиссии, чтобы заменить реальную борьбу с коррупцией формальной.





По итогам проверки в организации системы Министерства и областных исполнительных комитетах прокуроры внесли более 100 актов надзора и информационных писем.





Дисциплинарному воздействию подвергнуто 91 лицо, 41 – за коррупционные правонарушения либо правонарушения, создающие условия для коррупции, один сотрудник освобожден от занимаемой должности, сообщила прокуратура.